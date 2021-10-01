В Киеве появился интерактивный памятник спасателям: фото трогательной локации

В центре Киева установили памятник спасателям. Открытие приурочили к их профессиональному празднику.

Памятник можно увидеть возле здания Главного управления ГСЧС Украины на улице Владимирской, 13. Особенностью локации является ее интерактивность. Ведь все желающие могут прочитать информацию о новом арт-объекте, просканировав QR-код.

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В скульптуре воплотили образы полицейского и спасателя / Фото в фейсбуке Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Как выглядит памятник

Скульптура получилась довольно символической: полицейский дает бутылку воды спасателю. Оба они истощены ответственной работой, но не утратили оптимистичного взгляда на жизнь и человечности.

Главная идея памятника – показать, как люди должны поддерживать друг друга и помогать, особенно в экстремальных ситуациях.



Отсканировав QR-код, люди смогут перейти на специальный сайт об арт-объекте / Фото в фейсбуке Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Впоследствии благодаря QR-коду горожане смогут оставлять отзывы / Фото в фейсбуке Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Что скрывает QR-код

После сканирования кода горожане и гости столицы смогут перейти на специальный сайт, где ознакомятся со всеми интересными нюансами о памятнике. Кроме того, со временем будет доступна опция оставления отзывов и впечатлений.



Идея памятника – напоминание людям о важности взаимопомощи / Фото в фейсбуке Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Скандальный памятник полицейскому в Киеве

В Киеве вспыхнул скандал вокруг памятника, который был подозрительно похож на руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова. Символично, что скульптуру открыли в его день рождения – 20 августа. Однако из-за общественного резонанса бронзовую фигуру спрятали под тентом.

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Накануне Дня спасателя, у здания Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве появился довольно интересный и необычный арт-объект. Скульптура полицейского, который протягивает бутылку воды спасателю. Оба утомлены очередным вызовом, но при этом никто не потерял ни оптимизма, ни человечности. Эта скульптура является прекрасным примером взаимопомощи и поддержки, которая так важна в условиях чрезвычайных ситуаций.

Но стоит заметить, что именно благодаря неравнодушию группы людей, которые реализовали идею в арт-объект, она стала прекрасной реальностью. Для того, чтобы мы с вами могли наслаждаться красотой, многие приложили к этому немало усилий, и явно не зря…

Мы уже неоднократно наблюдали, как проходя мимо, граждане и гости столицы останавливались и фотографировались вместе со спасателем и полицейским. Но теперь там появился QR-код. Это не спроста, ведь если перейти по ссылке, там открывается сайт, где можно увидеть всю информацию об этом арт-объект. А потом, с течением времени, вы сможете оставлять там отзывы и собственные впечатления.