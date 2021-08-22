Как сообщил активист Сергей Стерненко, полиция после огласки закрыла памятник палаткой.

Важно В центре Киева открыли памятник полицейскому

Почему вспыхнул скандал

Дело в том, что памятник полицейскому очень похож на руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова. Интересно, что открыли скульптуру в день рождения Небытова – 20 августа. В то же время на странице в фейсбуке полиции Киевщины подчеркнули, что памятник поставили в честь всех действующих полицейских.

Бронзовый капитан – воплощение образа правоохранителей, которые ежедневно 24/7 преданно служат украинскому народу,

– отметили в полиции.

Что известно о памятнике?

Скульптуру установили на улице Владимирской. Ее вес составляет 180 килограммов и способен выдержать температуру до +1200 градусов. Для производства капитана потратили почти 180 килограммов бронзы. Высота памятника достигает почти 2 метра.

Памятник прикрыли палаткой

Уже вечером 21 августа памятник прикрыли палаткой с эмблемой Нацполиции. В полиции пока никак не прокомментировали этот факт.



Как теперь выглядит место со скульптурой / Фото с телеграмму Сергея Стерненко

Полный текст публикации Сергея Стерненко:

Бронзовый памятник, похожий на начальника ГУНП Киевщины Андрея Небытова, и который открыли при его участии на его же день рождения, после огласки полиция почему-то закрыла палаткой.