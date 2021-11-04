В Киеве поймали фейкового ювелира, который обманул людей почти на 300 тысяч
Источник:полиция Киева
Полицейские поймали злоумышленника, который обворовывал киевлян. Мужчина принимал на ремонт дорогостоящие украшения, но потом не возвращал их. Мужчина обманул по меньшей мере 11 клиентов.
О преступлении правоохранители узнали от жительницы Борщаговки, которая рассказала, что отдала украшения на ремонт, но "ювелир" их не возвращает. Полицейские довольно быстро установили личность злоумышленника и задержали его.
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Предполагаемым преступником оказался 40-летний иностранец.
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Мужчина выдавал обманутым жертвам квитанции / Фото полиции Киева
- По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела работал в мастерской на улице Семьи Сосниных.
- Мужчина принимал драгоценности у людей, но потом не выходил на связь и не появлялся на работе.
- Следователи установили по меньшей мере 11 эпизодов мошенничества. Всего злоумышленник нанес клиентам 287 тысяч гривен убытков.
- Деятельность мужчины квалифицировали как мошенничество.
Сотрудники полиции и прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения.
Если иностранца признают виновным, ему грозит до 3 лет заключения.