О преступлении правоохранители узнали от жительницы Борщаговки, которая рассказала, что отдала украшения на ремонт, но "ювелир" их не возвращает. Полицейские довольно быстро установили личность злоумышленника и задержали его.

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Предполагаемым преступником оказался 40-летний иностранец.

Могут посадить на 3 года

Мужчина выдавал обманутым жертвам квитанции / Фото полиции Киева

По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела работал в мастерской на улице Семьи Сосниных.

Мужчина принимал драгоценности у людей, но потом не выходил на связь и не появлялся на работе.

Следователи установили по меньшей мере 11 эпизодов мошенничества. Всего злоумышленник нанес клиентам 287 тысяч гривен убытков.

Деятельность мужчины квалифицировали как мошенничество.

Сотрудники полиции и прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения.

Если иностранца признают виновным, ему грозит до 3 лет заключения.