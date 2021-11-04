Про злочин правоохоронці дізналися від мешканки Борщагівки, яка розповіла, що віддала прикраси на ремонт, але "ювелір" їх не повертає. Поліцейські досить швидко встановили особу зловмисника та затримали його.
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Ймовірним злочинцем виявився 40-річний іноземець.
Можуть посадити на 3 роки
Чоловік видавав ошуканим жертвам квитанції / Фото поліції Києва
- За даними правоохоронців, фігурант кримінального провадження працював у майстерні на вулиці Сім'ї Сосніних.
- Чоловік приймав коштовності у людей, але потім не виходив на зв'язок та не з'являвся на роботі.
- Слідчі встановили щонайменше 11 епізодів шахрайства. Загалом зловмисник завдав клієнтам 287 тисяч гривень збитків.
- Діяльність чоловіка кваліфікували як шахрайство.
Працівники поліції та прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід.
Якщо іноземця визнають винним, йому загрожує до 3 років ув'язнення.