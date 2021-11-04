Про злочин правоохоронці дізналися від мешканки Борщагівки, яка розповіла, що віддала прикраси на ремонт, але "ювелір" їх не повертає. Поліцейські досить швидко встановили особу зловмисника та затримали його.

Дивіться також У Дніпрі тіло чоловіка лежало в калюжі крові пів доби: підозрюваного вже затримали

Ймовірним злочинцем виявився 40-річний іноземець.

Можуть посадити на 3 роки



Чоловік видавав ошуканим жертвам квитанції / Фото поліції Києва

За даними правоохоронців, фігурант кримінального провадження працював у майстерні на вулиці Сім'ї Сосніних.

Чоловік приймав коштовності у людей, але потім не виходив на зв'язок та не з'являвся на роботі.

Слідчі встановили щонайменше 11 епізодів шахрайства. Загалом зловмисник завдав клієнтам 287 тисяч гривень збитків.

Діяльність чоловіка кваліфікували як шахрайство.

Працівники поліції та прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід.

Якщо іноземця визнають винним, йому загрожує до 3 років ув'язнення.