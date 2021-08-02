В Киеве поймали очередного пьяного водителя маршрутки
2 августа 2021 , 22:21Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Киева
В Киеве полиция отстранила от работы пьяного водителя маршрутки. В таком состоянии он перевозил людей и отказался проходить тест.
Мол, не хочет тратить на это время. Такого водителя обнаружили на улице Милославской. Какой это был маршрут, в полиции скрыли.
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Не имел права садиться за руль
Патрульные выяснили, что мужчина вообще не должен был садиться за руль, потому что в прошлом году его ограничили в праве управления транспортными средствами.
Водителя отстранили от управления и составили на него протоколы. О происшествии сообщили перевозчику
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О будущем без маршруток
- Напомним, что в столице начали действовать новые стандарты перевозок в общественном транспорте. В то же время маршрутчики заявили, что не смогут их выполнить.
- Также КГГА презентовала новые автобусы, которые должны заменить грязные маршрутки. В них не будет шансона, а водители будут носить специальную униформу.