Мовляв, не хоче витрачати на це час. Такого водія виявили на вулиці Милославській. Який це був маршрут, в поліції приховали.

Інші новини столиці Мчала та збила людину: на Трухановому велосипедисти впіймали таксистку Bolt

Не мав права сідати за кермо

Патрульні з'ясували, що чоловік взагалі не повинен сідати за кермо, бо минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами.

Водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи. Про подію повідомили перевізника.

Про майбутнє без маршруток