Мовляв, не хоче витрачати на це час. Такого водія виявили на вулиці Милославській. Який це був маршрут, в поліції приховали.
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Не мав права сідати за кермо
Патрульні з'ясували, що чоловік взагалі не повинен сідати за кермо, бо минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами.
Водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи. Про подію повідомили перевізника.
Про майбутнє без маршруток
- Нагадаємо, що у столиці почали діяти нові стандарти перевезень у громадському транспорті. Водночас маршрутники заявили, що не зможуть їх виконати.
- Також КМДА презентувала нові автобуси, які повинні замінити брудні маршрутки. В них не буде шансону, а водії носитимуть спеціальну уніформу.