Мол, не хочет тратить на это время. Такого водителя обнаружили на улице Милославской. Какой это был маршрут, в полиции скрыли.

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Не имел права садиться за руль

Патрульные выяснили, что мужчина вообще не должен был садиться за руль, потому что в прошлом году его ограничили в праве управления транспортными средствами.

Водителя отстранили от управления и составили на него протоколы. О происшествии сообщили перевозчику

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О будущем без маршруток