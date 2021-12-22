В Киеве поймали на взятке в 2 тысячи долларов государственного исполнителя

В Киеве поймали с поличным госисполнителя-взяточника. Это произошло 21 декабря. Он получил 2 тысячи долларов от владелицы изъятого авто Range Rover Sport, которое должны были продать.

Заявление в правоохранительные органы на коррупционера подала женщина, от которой он и требовал средства. Теперь за получение неправомерной выгоды должностным лицом ему грозит 5 – 10 лет за решеткой, лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискация имущества.

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Мужчина требовал 2 тысячи долларов от владелицы изъятого авто, которое должны были продать / Фото полиции Киева

Злоумышленник задержан при получении второй части взятки – 1 400 долларов / Фото полиции Киева

Теперь чиновнику грозит 5 – 10 лет лишения свободы / Фото полиции Киева

"Предприимчивый" служащий

По информации полиции Киева, подозреваемому 28 лет, он уроженец Луганщины.

Мужчину задержали при получении второй части взятки – 1 400 долларов.

Вскоре ему предстоит выбрать меру пресечения.

Полиция выясняет, причастны ли к преступлению другие должностные лица. Правоохранители не исключают вероятности того, что коррупционную схему организовывали коллективно.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды задержан государственный исполнитель (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В окружную прокуратуру поступило заявление от гражданки по поводу вымогания у нее неправомерной выгоды в сумме 2 тысячи долларов США со стороны должностных лиц одного из районных отделов государственной исполнительной службы в городе Киеве Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Указанные средства предназначались за непринятие мер по реализации изъятого автомобиля Range Rover Sport.

Во время контроля по совершению преступления стражи порядка задокументировали получение главным госисполнителем неправомерной выгоды двумя частями. 21 декабря 2021 года служащего задержали при получении второго транша в сумме 1,4 тысячи долларов США.

В настоящее время лицу готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также проходят мероприятия по установлению других должностных лиц, которые могут быть причастны к организации коррупционной схемы.