В Киеве показали, как готовятся к парадам на День независимости: видео

В Киеве показали, как готовятся к парадам ко Дню Независимости. Репетиции проходят 13 и 14 августа на Днепре и аэродроме Антонова.

Нынешний парад будет особенным, поскольку Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Военные готовятся продемонстрировать свою мощь на земле, на воде и в воздухе.

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Как готовятся сухопутные войска

На аэродроме имени Антонова проходит строевой смотр пеших парадных расчетов. Военные демонстрировали готовность к парадам в Киеве и Одессе.

К парадам привлечены 36 парадных расчетов сил безопасности и обороны.

Как готовятся к параду на День Независимости: видео

Подготовка на Днепре

13 августа на реке Днепр состоялись совместные тренировки сил сектора безопасности и обороны государства, которые примут участие в параде.

Участники мероприятия провели тренировочное прохождение малых бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 военных и около 20 катеров,

– рассказал представитель командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Александр Павловский.

Как готовятся к параду на Днепре: видео

Будут демонстрировать высадку десанта на побережье

Также была отработана высадка групп спецназа и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

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После этого состоялась показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

Кто примет участие в парадах

Предполагается, что в мероприятии также задействована морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.