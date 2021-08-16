В Киеве полицейский получал 4 года зарплату, но на работу не ходил
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве разоблачили руководителя полиции, который устроил на работу жителя Львова. Тот не выполнял своих обязанностей и вообще не появлялся на службе, но получал зарплату в течение 4 лет.
Эти деньги злоумышленники, вероятно, делили между собой. Такие копы нанесли ущерб государству на сумму около 400 тысяч гривен.
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Полицейских обнаружила внутренняя служба
Мошенничество выявила внутренняя служба Нацполиции, которая занимается подобными делами. 13 августа следователями было сообщено подозрение в совершении преступления.
Полицейские воровали деньги в течение 2016 – 2019 годов.
Жил во Львове, но "работал" в Киеве
Следствие установило, что львовянин вступил в сговор со своим руководителем с целью личного обогащения. Сейчас уже экс-работник внутренних органов на работу не ходил и служебные обязанности не выполнял вообще. Его руководитель покрывал это.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.