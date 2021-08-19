Полиция Киева 2 года приходится хранить емкости с мочой как вещевое доказательство

Уголовное производство в отношении задержанных во время подготовки к возможному срыву Марша равенства в 2019 году передали в суд. Полиция вынуждена хранить изъятые доказательства, в частности емкости с мочой.

Изъятые более 2 лет назад вещественные доказательства содержатся в Голосеевском управлении полиции Киева.

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Полиция хранит емкости с мочой

Правоохранители отметили, что уголовное производство в отношении людей, задержанных при подготовке к возможному срыву Марша равенства 2019 года, передали в суд.

В то же время управление полиции вынуждено хранить изъятые вещественные доказательства:

15 пакетов с презервативами с веществом мутно-желтого цвета с резким запахом;

2 пластиковые бочки емкостью 55 литров с веществом мутно-желтого цвета с резким запахом;

2 опрыскивателя емкостью 5 литров с веществом мутно-желтого цвета с резким запахом.

Во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено.

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