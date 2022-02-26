В Киеве полностью остановили движение метро
Источник:КГГА
Никаких транспортных перевозок метрополитен в столице не будет осуществлять. Об этом сообщил 26 февраля мэр Киева Виталий Кличко.
По словам главы города, метрополитен перешел в режим укрытия. На станциях 24/7 могут находиться люди, однако поезда пока не будут курсировать.
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Связано отключение метро с тем, что на Левом берегу зафиксирована попытка высадки диверсионной группы оккупантов.
ВСУ и терроборона будут уничтожать без предупреждений
- Как сообщили в МВД, украинские военные держат под контролем все киевские мосты. Поэтому жителей столицы просят не пересекать мосты.
- Защитники Украины будут открывать по вражеским захватчикам огонь на поражение. Предупреждений не будет.
- Чтобы оккупанты не могли воспользоваться поездами метрополитена и проникнуть в центр, метро и остановили.
Ситуация в Киеве
По состоянию на 10.55 в столице все относительно спокойно, но под столицей продолжаются бои. Кроме того, жители слышат тяжелые взрывы. Вражеской техники в Киеве нет.
Ночью враг пытался прорваться в город, обстреливал объекты социальной инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, оккупанты высадились в Василькове, но десант был уничтожен. Утром 26 февраля захватчики ударили по многоэтажке на проспекте Лобановского.