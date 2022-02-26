В Киеве полностью остановили движение метро

26 февраля 2022 , 10:43
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КГГА

Никаких транспортных перевозок метрополитен в столице не будет осуществлять. Об этом сообщил 26 февраля мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы города, метрополитен перешел в режим укрытия. На станциях 24/7 могут находиться люди, однако поезда пока не будут курсировать.

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Связано отключение метро с тем, что на Левом берегу зафиксирована попытка высадки диверсионной группы оккупантов.

ВСУ и терроборона будут уничтожать без предупреждений

  • Как сообщили в МВД, украинские военные держат под контролем все киевские мосты. Поэтому жителей столицы просят не пересекать мосты.
  • Защитники Украины будут открывать по вражеским захватчикам огонь на поражение. Предупреждений не будет.
  • Чтобы оккупанты не могли воспользоваться поездами метрополитена и проникнуть в центр, метро и остановили.

Ситуация в Киеве

По состоянию на 10.55 в столице все относительно спокойно, но под столицей продолжаются бои. Кроме того, жители слышат тяжелые взрывы. Вражеской техники в Киеве нет.

Ночью враг пытался прорваться в город, обстреливал объекты социальной инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, оккупанты высадились в Василькове, но десант был уничтожен. Утром 26 февраля захватчики ударили по многоэтажке на проспекте Лобановского.

Автор: Олексій Чибісов