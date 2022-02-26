В Киеве полностью остановили движение метро

Никаких транспортных перевозок метрополитен в столице не будет осуществлять. Об этом сообщил 26 февраля мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы города, метрополитен перешел в режим укрытия. На станциях 24/7 могут находиться люди, однако поезда пока не будут курсировать.

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Связано отключение метро с тем, что на Левом берегу зафиксирована попытка высадки диверсионной группы оккупантов.

ВСУ и терроборона будут уничтожать без предупреждений

Как сообщили в МВД, украинские военные держат под контролем все киевские мосты. Поэтому жителей столицы просят не пересекать мосты.

Защитники Украины будут открывать по вражеским захватчикам огонь на поражение. Предупреждений не будет.

Чтобы оккупанты не могли воспользоваться поездами метрополитена и проникнуть в центр, метро и остановили.

Ситуация в Киеве

По состоянию на 10.55 в столице все относительно спокойно, но под столицей продолжаются бои. Кроме того, жители слышат тяжелые взрывы. Вражеской техники в Киеве нет.

Ночью враг пытался прорваться в город, обстреливал объекты социальной инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, оккупанты высадились в Василькове, но десант был уничтожен. Утром 26 февраля захватчики ударили по многоэтажке на проспекте Лобановского.