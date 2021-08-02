На глазах у Нацгвардии: в Киеве полуголая девушка потанцевала на дорожном знаке

Женщина только в нижнем белье исполнила несколько трюков на глазах у прохожих и правоохранителей. Инцидент произошел на улице Заньковецкой в Киеве.

Перфоманс девушки, одетой в черное белье и ботинки с каблуками, длился не очень долго. Впрочем, она успела собрать возле себя большое количество людей, которые наблюдали за танцами.

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Наблюдали за своеобразным Pole Dance на дорожном знаке и правоохранители.

Что известно о зажигательном танце девушки на дорожном знаке в Киеве

Происшествие произошло в самом центре Киева на улице Заньковецкой днем ​​1 августа.

Девушка подошла к дорожному знаку, сняла с себя накидку и осталась в нижнем белье.

После этого она сделала несколько трюков из Pole Dance, оделась и ушла.

Правоохранители, которые проходили мимо и увидели девушку, решили остановиться. Впрочем, поскольку ничего запрещенного танцовщица не совершила, вопросов от полицейского и нацгвардейцев к ней не возникло.

Зачем девушка решила потанцевать, неизвестно. Вполне вероятно, что ее в это время снимали на видео для соцсетей.

Смотрите видео танцев на дорожном знаке от полуобнаженной девушки в Киеве: