Перфоманс дівчини, вдягнутої у чорну білизну та черевики з підборами, тривав не дуже довго. Втім, вона встигла зібрати біля себе чималу кількість людей, які спостерігали за танцями.

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Дивилися за своєрідним Pole Dance на дорожньому знаку й правоохоронці.

Що відомо про запальний танець дівчини на дорожньому знаку у Києві

Подія сталася у самісінькому центрі Києва на вулиці Заньковецької вдень 1 серпня.

Дівчина підійшла до дорожнього знаку, зняла з себе накидку та залишилася у спідній білизні.

Після цього вона зробила кілька трюків з Pole Dance, вдягнулася та пішла.

Правоохоронці, які проходили повз та побачили дівчину, вирішили зупинитися. Втім, оскільки нічого забороненого танцівниця не скоїла, питань від поліцейського та нацгвардійців до неї не виникло.

Навіщо дівчина вирішила потанцювати, невідомо. Цілком ймовірно що її у цей час знімали на відео для соцмереж.

Дивіться відео танців на дорожньому знаку від напівоголеної дівчини у Києві: