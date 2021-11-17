Альтернатива маршруткам: в Киеве прекращает работу популярный сервис Uber Shuttle
Источник:Uber
Сервис Uber Shuttle приостановит работу 19 ноября. Компания вернет клиентам неиспользованный баланс или его можно будет использовать на любой другой сервис Uber.
Почему альтернатива маршруткам Shuttle больше не будет работать – не сообщают. Однако известно, что во время локдауна компания уже приостанавливала работу.
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Сервис работал более 2 лет
Компания Uber сообщила, что сервис Shuttle останавливает работу. Он работал в Киеве 2,5 года. Фирма гарантирует, что вернет всем клиентам неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действовавших по состоянию на 19 ноября. Деньги поступят киевлянам на карту, с которой они оплатили покупку.
Людям, купившим пакет Shuttle за наличные деньги, вернут средства в форме кредитов Uber. Их можно будет использовать на любой сервис Uber в Украине.
Однако многие сервисы Uber будут в дальнейшем работать в Киеве, в частности UberX и Uber Comfort.
Что известно о Uber Shuttle
Shuttle от Uber – это комфортное маршрутное групповое такси, удобный способ избежать тесноты общественного транспорта, но при этом не платить по тарифу обычного такси. С 14 мая сервис запустили в Киеве, для Европы это – пилотный проект.
Транспортное средство на маршрутах Uber Shuttle не могло быть старше 2008 года выпуска. Вместе с этим имел 16 – 22 сидячих мест (стоя ехать – нельзя), исправный кондиционер и ремни безопасности на всех сиденьях.
Курсировали шаттлы с 7 часов утра до 21 часов вечера каждые 15 минут. Цена проезда составляла 15 – 30 гривен в зависимости от дистанции и маршрута.