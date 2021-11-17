Чому альтернатива маршруткам Shuttle більше не працюватиме – не повідомляють. Проте відомо, що під час локдауну компанія вже призупиняла роботу.

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Сервіс працював понад 2 роки

Компанія Uber повідомила, що сервіс Shuttle зупиняє роботу. Він працював у Києві 2,5 роки. Фірма гарантує, що поверне всім клієнтам невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада. Гроші надійдуть киянам на картку, з якої вони оплатили покупку.

Людям, які придбали пакет Shuttle за готівку, повернуть кошти у формі кредитів Uber. Їх можна буде використати на будь-який Uber сервіс в Україні.

Проте багато сервісів Uber надалі працюватимуть в Києві, зокрема UberX та Uber Comfort.