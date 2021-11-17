Чому альтернатива маршруткам Shuttle більше не працюватиме – не повідомляють. Проте відомо, що під час локдауну компанія вже призупиняла роботу.
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Сервіс працював понад 2 роки
Компанія Uber повідомила, що сервіс Shuttle зупиняє роботу. Він працював у Києві 2,5 роки. Фірма гарантує, що поверне всім клієнтам невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада. Гроші надійдуть киянам на картку, з якої вони оплатили покупку.
Людям, які придбали пакет Shuttle за готівку, повернуть кошти у формі кредитів Uber. Їх можна буде використати на будь-який Uber сервіс в Україні.
Проте багато сервісів Uber надалі працюватимуть в Києві, зокрема UberX та Uber Comfort.
Що відомо про Uber Shuttle
Shuttle від Uber – це комфортабельне маршрутне групове таксі, зручний спосіб уникнути тісняви громадського транспорту, але при цьому не платити за тарифом звичайного таксі. З 14 травня сервіс запустили в Києві, для Європи це – пілотний проєкт.
Транспортний засіб на маршрутах Uber Shuttle не міг бути старшим за 2008 року випуску. Натомість мав 16 – 22 сидячих місць (стоячи їхати – не можна), справний кондиціонер і ремені безпеки на всіх сидіннях.
Курсували шатли з 7 години ранку до 21 години вечора кожні 15 хвилин. Ціна проїзду становила 15 – 30 гривень залежно від дистанції і маршруту.