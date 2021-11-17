Почему альтернатива маршруткам Shuttle больше не будет работать – не сообщают. Однако известно, что во время локдауна компания уже приостанавливала работу.
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Сервис работал более 2 лет
Компания Uber сообщила, что сервис Shuttle останавливает работу. Он работал в Киеве 2,5 года. Фирма гарантирует, что вернет всем клиентам неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действовавших по состоянию на 19 ноября. Деньги поступят киевлянам на карту, с которой они оплатили покупку.
Людям, купившим пакет Shuttle за наличные деньги, вернут средства в форме кредитов Uber. Их можно будет использовать на любой сервис Uber в Украине.
Однако многие сервисы Uber будут в дальнейшем работать в Киеве, в частности UberX и Uber Comfort.
Что известно о Uber Shuttle
Shuttle от Uber – это комфортное маршрутное групповое такси, удобный способ избежать тесноты общественного транспорта, но при этом не платить по тарифу обычного такси. С 14 мая сервис запустили в Киеве, для Европы это – пилотный проект.
Транспортное средство на маршрутах Uber Shuttle не могло быть старше 2008 года выпуска. Вместе с этим имел 16 – 22 сидячих мест (стоя ехать – нельзя), исправный кондиционер и ремни безопасности на всех сиденьях.
Курсировали шаттлы с 7 часов утра до 21 часов вечера каждые 15 минут. Цена проезда составляла 15 – 30 гривен в зависимости от дистанции и маршрута.