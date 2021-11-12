В общей сложности Львов заказал 10 таких трамваев. Для этого Европейский инвестиционный банк предоставил 12 миллионов евро кредиту.

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Львов получит первые 3 трамвая "Электрон"

В концерне "Электрон" сообщили, что в декабре Львов получит три новых 5-сеционных трамвая.

Первые 3 пятисекционные трамваи "Электрон" из 10 заказанных Львовом в середине декабря будут досрочно переданы городу,

– говорится в сообщении компании.

ЛКП "Львовэлектротранс" заказало 10 таких трамваев в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Для этого ЕИБ предоставил предприятию 12 миллионов евро кредита. Еще 8,8 миллионов евро дофинансирует горсовет.

"Электрон" победил в тендере еще в 2020 году. Ранее планировали, что первые 5 трамваев город получит в июне 2022 года, а остальные 5 – до конца декабря того же года. Однако первые три единицы все же появятся во Львове досрочно.

Новые 5-секционные трамваи имеют длину 30,2 метра. У них широкие двери и низкий пол вагонов, что позволяет ускорить скорость посадки и высадки пассажиров. Стоимость одного трамвая – 2,08 миллиона евро.

Львов получит новые трамваи "Электрон": видео

Кратко о закупке нового транспорта во Львове