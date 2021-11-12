В общей сложности Львов заказал 10 таких трамваев. Для этого Европейский инвестиционный банк предоставил 12 миллионов евро кредиту.
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Львов получит первые 3 трамвая "Электрон"
В концерне "Электрон" сообщили, что в декабре Львов получит три новых 5-сеционных трамвая.
Первые 3 пятисекционные трамваи "Электрон" из 10 заказанных Львовом в середине декабря будут досрочно переданы городу,
– говорится в сообщении компании.
ЛКП "Львовэлектротранс" заказало 10 таких трамваев в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Для этого ЕИБ предоставил предприятию 12 миллионов евро кредита. Еще 8,8 миллионов евро дофинансирует горсовет.
"Электрон" победил в тендере еще в 2020 году. Ранее планировали, что первые 5 трамваев город получит в июне 2022 года, а остальные 5 – до конца декабря того же года. Однако первые три единицы все же появятся во Львове досрочно.
Новые 5-секционные трамваи имеют длину 30,2 метра. У них широкие двери и низкий пол вагонов, что позволяет ускорить скорость посадки и высадки пассажиров. Стоимость одного трамвая – 2,08 миллиона евро.
Львов получит новые трамваи "Электрон": видео
Кратко о закупке нового транспорта во Львове
- В городе курсирует один 5-секционный трамвай "Электрон" T5L64.
- Его приобрели в 2012 году. В то время трамвай стоил 12 миллионов гривен. Это был первый низкопольный трамвай, который собрали в Украине.
- Закупка 10 многосекционных трамваев проходит в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". Он также предполагает закупку 100 новых городских автобусов.
- В начале 2021 года тендер на их закупку выиграло белорусское государственное предприятие МАЗ. Однако Львов отказался от покупки этого транспорта.