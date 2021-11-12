Загалом Львів замовив 10 таких трамваїв. Для цього Європейський інвестиційний банк надав 12 мільйонів євро кредиту.

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Львів отримає перші 3 трамваї "Електрон"

У концерні "Електрон" повідомили, що в грудні Львів отримає три нові 5-сеційні трамваї.

Перші 3 п'ятисекційні трамваї "Електрон" з 10 замовлених Львовом в середині грудня будуть достроково передані місту,

– мовиться у повідомленні компанії.

ЛКП "Львівелектротранс" замовило 10 таких трамваїв в межах співпраці з Європейським інвестиційним банком. Для цього ЄІБ надав підприємству 12 мільйонів євро кредиту. Ще 8,8 мільйона євро дофінансує міськрада.

"Електрон" переміг в тендері ще у 2020 році. Раніше планували, що перші 5 трамваїв місто отримає в червні 2022 року, а решту 5 – до кінця грудня того ж року. Однак перші 3 одиниці все ж з'являться у Львові достроково.

Нові 5-секційні трамваї мають довжину 30,2 метра. У них є широкі двері та низький рівень підлоги вагонів, що дозволяє прискорити швидкість посадки та висадки пасажирів. Вартість одного трамвая – 2,08 мільйона євро.

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