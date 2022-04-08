В Киеве продлили красную линию метро от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

В метрополитене Киева продолжили движение по красной линии. Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Без остановки они движутся через станции: "Берестейская", "Майдан Независимости" и "Кловская".

К теме Самый большой вызов, – в КГГА рассказали о возобновлении транспортного сообщения Киева

Как сообщили в КГГА, работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" – "Театральная". Метро для перевозок пассажиров работает с 07: 30 до 19: 00.

Как курсируют поезда в метрополитене

красная линия – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

синяя линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия – от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Средний интервал по линиям составляет ориентировочно час. В КГГА напомнили, что график работы может оперативно меняться при необходимости.

К теме – в КГГА рассказали о ситуации с транспортным сообщением: смотрите видео