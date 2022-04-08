Без зупинки вони рухаються через станції: "Берестейська", "Майдан Незалежності" та "Кловська".

До теми Найбільший виклик, – у КМДА розповіли про відновлення транспортного сполучення Києва

Як повідомили в КМДА, працюють пересадкові вузли: "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", а також "Золоті ворота" – "Театральна". Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Як курсують поїзди у метрополітені

червона лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

синя лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія – від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Середній інтервал по лініях становить орієнтовно годину. У КМДА нагадали, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

До теми – у КМДА розповіли про ситуацію з транспортним сполученням: дивіться відео