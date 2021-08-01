Дым виден за сотни метров: в спальном районе Киева произошел крупный пожар – видео

На Позняках в Киеве произошел мощный пожар в недостроенном доме. Окрестности затянуло густым черным дымом – его видно за сотни метров.

Огонь вспыхнул вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Об этом сообщают местные СМИ.

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Пожар на Позняках в Киеве

В спальном районе столицы Позняки 1 августа произошел крупный пожар в недостроенном доме.

В результате возгорания окрестности затянуло густым черным дымом, который виден за сотни метров.

Киевские телеграм-каналы пишут, что пока информации о пострадавших нет, данные уточняются.

На место происшествия прибыли чрезвычайники ГСЧС, они продолжают бороться с огнем,

– добавили в dtp.kiev.ua.

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