Огонь вспыхнул вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Об этом сообщают местные СМИ.
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Пожар на Позняках в Киеве
В спальном районе столицы Позняки 1 августа произошел крупный пожар в недостроенном доме.
- В результате возгорания окрестности затянуло густым черным дымом, который виден за сотни метров.
Киевские телеграм-каналы пишут, что пока информации о пострадавших нет, данные уточняются.
На место происшествия прибыли чрезвычайники ГСЧС, они продолжают бороться с огнем,
– добавили в dtp.kiev.ua.
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