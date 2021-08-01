Вогонь спалахнув поблизу ТРЦ "Піраміда", розташованого на вулиці Олександра Мишуги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Пожежа на Позняках у Києві

У спальному районі столиці Позняки 1 серпня сталася велика пожежа у недобудованому будинку.

Унаслідок загоряння околиці затягнуло густим чорним димом, який видно за сотні метрів.

Київські телеграм-канали пишуть, що поки інформації про постраждалих немає, дані уточнюються.

На місце події прибули надзвичайники ДСНС, вони продовжують боротися з вогнем,

– додали у dtp.kiev.ua.

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