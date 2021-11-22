В Киеве произошел масштабный пожар в здании Института автоматики
Источник:ГСЧС Киева
Довольно серьезное возгорание случилось днем, 22 ноября, в Шевченковском районе Киева. Пожар произошел в одном из кабинетов админздания Киевского института автоматики.
Спасатели узнали о происшествии в 12:39 22 ноября. После получения информации они сразу выехали на место инцидента.
Смотрите также Врачи были бессильны: во время пожара ужасно погиб житель Днепра
По прибытию спасатель выяснили, что горит помещение на 4 этаже 5-этажного здания.
Пришлось проводить эвакуацию с задымленных этажей
Спасателям пришлось работать в очень задымленном помещении / Фото ГСЧС Киева
- Эпицентром пожара на улице Нагорной, 22 был кабинет института площадью 50 квадратных метров.
- В результате возгорания сильно задымились остальные помещения на 4 и 5 этаже корпуса.
- Спасатели из ближайших подразделений вывели в безопасные места 14 человек.
В результате пожара никто не пострадал / Фото ГСЧС Киева
Почти более часа пожарные потратили на локализацию возгорания. В 13:42 огонь полностью потушили.
На месте происшествия работали 9 единиц основной и специальной техники, а также 38 бойцов подразделений ГСЧС Украины в Киеве.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители. В результате инцидента никто не пострадал.