В Киеве произошел масштабный прорыв шлакоотвала Дарницкой ТЭЦ: видео с места

Авария на сети, принадлежащей Дарницкой теплоэлектроцентрали произошла вечером 31 января на Харьковском шоссе в Киеве. Загрязненной водой залило двор скандально известного жилого комплекса "Мега-сити".

По словам местных жителей, труба со шлаком, который отводят из Дарницкой ТЭЦ, прорвалась около 23:00 вечером 31 января. Вода текла в течение нескольких часов, из-за чего двор превратился в сплошную лужу.

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На месте происшествия работали коммунальщики, которые перекрыли трубу, но, конечно, не преодолели последствия аварии.

Ветер разнесет золу вокруг



Жители "Мега-Сити" обеспокоены очередной экологической катастрофой / Фото из Фейсбука Αλέξανδρος τόμος

Очевидцы аварии обеспокоены тем, что подобные инциденты на шлакоотводе происходят уже не впервые и существенно вредят экологии.

Кроме того, в комментарии к сообщению о происшествии пользователи отметили, что в результате прорыва с водой вытекли примеси бензопирена, сурьмы, мышьяка, ртути, тяжелых металлов и мелкодисперсного стекла.

Когда зола высохнет, ветер может разнести эти опасные вещества по всему району.

Вода размыла немало земли / Фото из Фейсбука

Может достаточно в центре мегаполиса, как любят называть Киев, держать такую бомбу, как золоотвал и трубы, по которым золу сливают? Конечно, я не оправдываю застройщика "Мегасити" на Харьковском шоссе, который построен над инженерными сетями,

– отметил автор сообщения в фейсбуке.

Смотрите видео с места прорыва трубы со шлаком Дарницкой ТЭЦ:

Заместителя Кличко подозревают в пренебрежении экологической катастрофой

Согласно открытой информации, Дарницкий район Киева является местом с самыми высокими показателями загрязнения воздуха. В частности, из-за деятельности Дарницкой ТЭЦ и наличия заброшенных помещений бывшего завода "Радикал". 31 января за якобы пренебрежение экологической катастрофой сообщили о подозрении заместителю Владимира Кличко Петру Пантелееву. По данным прокуратуры, чиновник якобы уклонялся от ликвидации загрязнения территории ртутью в течение 2014 – 2021 годов. На территории завода находится почти 200 тысяч тонн опасного металла.