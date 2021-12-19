В Киеве произошло масштабное ДТП: машины разбросало по дороге

В ночь на 19 декабря в Киеве произошло ДТП на Набережно-Рыбальской дороге. В аварии столкнулись сразу 6 автомобилей.

К моменту столкновения авто двигались в сторону Северного моста. Удар был настолько сильным, что машины разбросало по дороге, а одно из них даже развернуло поперек проезжей части.

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Обломки на асфальте

Из-за ДТП проезд на дороге усложнился. Ведь у одного из авто-участников аварии был разбит бампер, а на дороге лежали обломки.

На месте инцидента работали правоохранители и медики. Есть ли пострадавшие пока неизвестно. Причины ДТП устанавливаются.

Аварии в столице

16 декабря вечером очередная нетрезвая авария произошла в Днепровском районе Киева. Пьяный мужчина влетел в припаркованные машины и едва не сбил женщину с коляской.

17 декабря утром на столичной Шулявке произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колесами автомобиля Subaru оказалась девушка. Потерпевшая якобы пыталась перебежать дорогу на улице Александра Довженко в неустановленном месте, но водитель не успел среагировать и сбил ее.

На 82-летнюю киевлянку наехал грузовик Volvo и в результате женщина погибла. Смертельное ДТП произошло утром 17 декабря на Пушечной улице в Соломенском районе столицы. На месте происшествия работали патрульные, медики скорой и следователи. К сожалению, медики не смогли спасти бабушку.

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