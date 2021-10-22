В Киеве произошло смертельное лобовое ДТП с грузовиком: тело погибшего вырезали из металла

В Голосеевском районе Киева в смертельной аварии с грузовиком и легковушкой погиб один из водителей. Трагедия случилась 21 октября.

Столкновение Wolkswagen Caddy и Renault Kerax произошло на Столичном шоссе, 27 в 15:17. Туда сразу отправили аварийно-спасательный отряд.

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В Голосеевском районе произошла лобовая авария / Фото dtp.kiev.ua

Столкнулись лоб в лоб

По неизвестным причинам легковушка вылетела на встречную полосу и на полной скорости врезалась в грузовик. В результате водителя Wolkswagen Caddy зажало между сиденьем и панелью приборов. От тяжелых травм мужчина 1954 года умер мгновенно.



Чтобы достать тело погибшего, спасателям пришлось резать авто / Фото dtp.kiev.ua

Тело пришлось вырезать

Чтобы достать тело погибшего, спасателям пришлось вырезать его из искореженного металла гидравлическим, электрическим и шанцевым инструментом Weber.

Обстоятельства жуткой аварии будут выяснять правоохранители.

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Гибель водителя авто каршеринга Getmancar на Лукьяновке

Подобная авария произошла на улице Юрия Ильенко в столице утром 21 октября. Там водитель арендованного Hyundai каршерингового сервиса Getmancar также влетел в грузовик и погиб. Его 21-летняя пассажирка серьезно пострадала.

Текст публикации Главного управления ГСЧС в Киеве:

Спасатели деблокировали тело водителя искореженного авто.

21 октября в 15:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что на Столичном шоссе, 27 в Голосеевском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию бойцы установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух автомобилей Wolkswagen Caddy и Renault Kerax.

Вследствие него в авто Wolkswagen Caddy зажало водителя между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического, электрического и шанцевого инструмента Weber деблокировали тело мужчины 1954 года рождения.

Обстоятельства возникновения этого события устанавливают правоохранительные органы.