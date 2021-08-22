В Киеве проведут финальную репетицию военного парада: какие улицы перекроют

Финальная репетиция военного парада ко Дню Независимости состоится в столице 2 августа. При этом в Киеве перекроют движение транспорта.

Начнут ограничивать движение транспорта в городе с 15:30, на части улиц его восстановят в 18:00, на других – уже после полуночи.

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С 15:30 до 18: 00 временно ограничат движение транспорта на улицах:

Академика Туполева,

Маршала Рыбалко,

Вячеслава Черновила,

Старовокзальной,

Жилянской,

Антоновича,

проспекте Победы.

С 15:30 до окончания мероприятий (примерно до 01:15) перекроют движение на улицах:

Большой Васильковской (на участке от Лыбедской площади до улицы Крещатик),

Крещатик, Михайловской (на участке от улицы Владимирской до Майдана Независимости),

Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричевом спуске,

Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Богдана Хмельницкого (от Крещатика до улицы Владимирской).

С 19:00 до окончания мероприятий (примерно до 01: 15) ограничение движения на улицах:

Нижний Вал,

Глубочицкой,

Глибочицком проезде,

Вячеслава Черновила,

Старовокзальной,

Жилянской,

Антоновича,

проспекте Победы.



В Киеве 22 августа перекроют движение транспорта / Схема КГГА

Военный парад Вооруженных сил Украины по случаю 30-летия Независимости пройдет по центральной улице Киева 24 августа. Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. Праздничные мероприятия состоятся и на Днепре.