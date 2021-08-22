В Киеве проведут финальную репетицию военного парада: какие улицы перекроют

22 августа 2021 , 11:08
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Источник:

КГГА

Финальная репетиция военного парада ко Дню Независимости состоится в столице 2 августа. При этом в Киеве перекроют движение транспорта.

Начнут ограничивать движение транспорта в городе с 15:30, на части улиц его восстановят в 18:00, на других – уже после полуночи.

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С 15:30 до 18: 00 временно ограничат движение транспорта на улицах:

  • Академика Туполева,
  • Маршала Рыбалко,
  • Вячеслава Черновила,
  • Старовокзальной,
  • Жилянской,
  • Антоновича,
  • проспекте Победы.

С 15:30 до окончания мероприятий (примерно до 01:15) перекроют движение на улицах:

  • Большой Васильковской (на участке от Лыбедской площади до улицы Крещатик),
  • Крещатик, Михайловской (на участке от улицы Владимирской до Майдана Независимости),
  • Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка),
  • Петровской Аллее,
  • Парковой дороге,
  • Владимирском спуске,
  • Боричевом спуске,
  • Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
  • Богдана Хмельницкого (от Крещатика до улицы Владимирской).

С 19:00 до окончания мероприятий (примерно до 01: 15) ограничение движения на улицах:

  • Нижний Вал,
  • Глубочицкой,
  • Глибочицком проезде,
  • Вячеслава Черновила,
  • Старовокзальной,
  • Жилянской,
  • Антоновича,
  • проспекте Победы.


В Киеве 22 августа перекроют движение транспорта / Схема КГГА

Справка. Военный парад Вооруженных сил Украины по случаю 30-летия Независимости пройдет по центральной улице Киева 24 августа. Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. Праздничные мероприятия состоятся и на Днепре.
Автор: Наталія Пристанська