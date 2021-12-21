В Киеве в разгар снегопада стелили асфальт: курьезное видео

В Киеве во время снегопада 20 декабря заметили мужчину, который стелил асфальт на обочине. При этом он вовсе не обращал внимания на ужасную погоду.

Оператор асфальтоукладчика латал клочок, хотя вокруг него лежал мокрый снег, который таял. Качество такой работы бесспорно сомнительно, так как ремонт происходил в абсолютно неблагоприятных для него условиях.

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Из-за перепада температуры асфальт паровал / Скриншот из видео

Традициям не изменяют

Это уже не первый курьезный случай со странным подходом к асфальтированию в Киеве. Так, в августе коммунальщики умудрились положить асфальт вокруг припаркованной машины. Несколько месяцев они якобы не могли найти владельца машины, а потому решили действовать по ситуации.



Асфальт постелили несмотря на то, что вокруг лежал снег / Скриншот из видео

В Киеве во время снегопада стелили асфальт: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика:

Текст публикации "Большого Киева":

Когда же класть асфальт, если не зимой. И снег не помеха.