В Киеве разоблачили 3 частных школы, которые работали, несмотря на карантин
Источник:КГГА
Учебные заведения, где обучение стоит немалых денег, пускали внутрь детей и проводили уроки, несмотря на запрет, связанный с карантином. Нарушать законные требования власти решили как минимум в 3 школах Киева.
Как сообщили в Госпродслужбе Киева, на администрацию школ-нарушительниц составили протоколы о правонарушениях. После решения суда работники заведений могут быть наказаны штрафом на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.
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Кроме того, чиновники передали полицейским информацию о том, что руководители заведений, вероятно, совершили преступление.
Какие школы вопреки закону работали в "красном" Киеве
Чиновники Госпродпотребслужбы выяснили, что нагло нарушали карантинные требования и фактически способствовали распространению COVID-19 в:
- ООО "Лико-школа" по улице Композитора Мейтуса, 5-А;
- "Новопечерской школе" по улице Михаила Драгомирова, 9-Б;
- ООО "Учебно-воспитательный комплекс "Мидгард" – Общеобразовательная школа I-III ступеней – детский сад" на проспекте Академика Глушкова, 1.
Если полицейские адекватно отреагируют на сообщения чиновников, они должны открыть уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
В случае, если вину злоумышленников признает суд, им грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или до 6 месяцев ареста. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает до 3 лет ограничения или лишения свободы.