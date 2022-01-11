В Киеве разоблачили группу врачей-мошенников, торговавших "липовыми" COVID-сертификатами
Источник:сайт Киевской городской прокуратуры
Прокуратура при поддержке СБУ разоблачила в Киеве группу медиков, которые торговали поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса.
Мошенническую схему организовали врачи и другие сотрудники одной из столичных больниц. За свои услуги злоумышленники просили у "клиентов" 4 – 6 тысяч гривен.
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В схеме принимали участие врачи и сотоварищи больницы / Фото Киевской городской прокуратуры
У каждого была роль
Схема работала таким образом, что каждый из ее участников отвечал за определенную часть сделки. Так, один мошенник занимался поиском "клиентуры", приемом заявок от них и передачей информации непосредственно медикам.
Другой вносил данные о вымышленной вакцинации в электронную систему eHealth, с которой информация подтягивалась в приложение Дия.
Третий злоумышленник был "кошельком" группировки – на его счет перечислялись средства, которые затем обналичивались и делились между всеми взяточниками.
У мошенников нашли 1,8 миллиона гривен / Фото Киевской городской прокуратуры
Промысел горе-врачей закончился обысками
В конце концов преступную деятельность мошенников прекратили правоохранители. Они провели в больнице и дома у подозреваемых обыски и изъяли поддельные документы, а также 1,8 миллиона гривен. Следствие продолжается.
Во время обысков у злоумышленников изъяли поддельные документы и деньги / Фото Киевской городской прокуратуры
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