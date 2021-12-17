В Киеве разоблачили предпринимателя, который снабжал военных испорченным мясом

Представителя одной из частных компаний подозревают в присвоении 1,8 миллионов гривен за счет поставки военнослужащим ГПСУ некачественных продуктов. 17 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении.

По данным правоохранителей, подразделения Госпогранслужбы в 2021 году заключили договор с частным предприятием о закупке свинины. Впрочем, мужчина, зная, что мясо испорчено, привез военным продукции на 1,8 миллиона гривен.

Смотрите также Врачи из Кропивницкого, пойманные на выдаче фейковых COVID-сертификатов, до сих пор работают

Заказчики, не проверив товар, уплатили бизнесмену за него в полном объеме.

Светит до 12 лет тюрьмы

В ходе расследования преступления представители прокуратуры заказали проведение экспертизы. Она подтвердила, что товар не соответствовал требованиям государственных стандартов.

Следователи также выяснили, что на предприятии, принадлежащем мужчине, знали о качестве продуктов.

Преступление квалифицировали как растрату и присвоение средств из государственного бюджета, совершенные в особо крупных размерах.

Если вину подозреваемого признает суд, мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Поставил 10 тонн испорченных консервов и более 16 тонн печени

Правоохранители также отметили, что в рамках того же уголовного производства недавно сообщили о подозрении другому предпринимателю, государственному ветеринару и работнику компании-производителя. Они поставили военным 10 тонн мясных консервов, а также 16 550 килограммов испорченной замороженной говяжьей печени.