В Киеве ребенок и собака спасали друг друга после падения под лед: жуткое видео

Жуткий случай на воде, который едва не закончился трагедией, произошел 22 декабря в Киеве. Сначала под лед провалилась собака, а затем – мальчик, который бросился ей на помощь.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. И ребенок, и животное благополучно выбрались из ледяной воды.

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Запись происшествия сняли очевидцы, находившиеся на другом берегу пролива.

Собака тянула мальчика

Утром, 22 декабря, четвероногий выбежал на тонкий лед и провалился в воду. За ним сразу побежал мальчик, который также оказался в воде.

За этим наблюдал взрослый мужчина, который стоял на берегу и активно жестикулировал. Впрочем, впоследствии на место происшествия прибежал другой свидетель, который притащил большую палку.

В это время мальчик уже помог собаке добраться до берега, но сам еще находился в воде.

Подросток схватился за палку, а взрослые и сам пес тащили ее.

Еще один очевидец происшествия был готов сам нырнуть в воду и уже снял верхнюю одежду, но его помощь не понадобилась.

Когда мальчик добрался до берега, взрослые помогли ему согреться.

Чудом спаслись. Следите за детьми и животными и сами не выходите на лед водоемов, он еще очень тонкий!

– указали в описании к видео в сообществе dtp.kiev.ua.

Смотрите видео спасения собаки и ребенка, которые оказались в ледяной воде в Киеве: