В Киеве скончался 38-летний бывший депутат Алексей Новиков

Бывший депутат городского совета Киева Алексей Новиков скончался 11 декабря. Произошло это из-за сердечного приступа.

Новиков чуть больше месяца не дожил до 39 лет. Самого родного человека потеряли жена и 4 дочери.

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Умер экс-депутат Киевсовета Алексей Новиков

В Киеве 11 декабря скончался 38-летний Алексей Новиков – общественный деятель и бывший депутат Киевского городского совета. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В Киевсовете выразили соболезнования родным и близким депутата.

Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал во благо нашего города, всегда отстаивал интересы общины. Но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил. Вечная память!

– говорится в сообщении.

Коротко об Алексее Новикове

Алексей Новиков родился в Киеве. В политику ушел в 2006 году, стал депутатом Киевсовета от одного из округов Днепровского района. Баллотировался от блока Леонида Черновецкого. Второй раз Новикова избрали депутатом в 2015 году – от партии "Единство".

стал депутатом Киевсовета от одного из округов Днепровского района. Баллотировался от блока Леонида Черновецкого. Новикова избрали депутатом в 2015 году – от партии "Единство". Новиков работал секретарем экологической комиссии горсовета, активно боролся со столичными застройщиками, защищал архитектурные достопримечательности Киева и призывал горожан беречь окружающую среду.

как сообщила супруга умершего, прощание с Новиковым состоится в 14:00 12 декабря в Киевском колумбарии на Байковом кладбище. Приходить семья просит только с живыми цветами.

Обратите внимание, совсем недавно в Украине молодыми умерли:

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