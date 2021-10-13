В Киеве сняли с рейсов 62 маршрутки из-за "липовых" документов

Власти Киева убрала с улиц 62 маршрутных такси. Это случилось из-за подделки их владельцами документов. О решении стало известно 13 октября.

Заместитель главы КГГА Константин Усов отметил, что город разорвал сразу восемь соглашений с несколькими перевозчиками.

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Махинации всплыли во время проверки

О нарушении маршрутчиков стало известно в ходе аудита. Его проводил департамент внутреннего контроля КГГА. В частности, перевозчиков поймали на махинациях с конкурсной документацией.

Чем заменят отмененные маршруты

! Столичные власти пообещали провести полную ревизию документов всех владельцев маршруток.

Киевлян заверили, что из-за отмены 62 маршрутов транспортного коллапса не произойдет. Ведь вместо них город выпустит резервный транспорт "Киевпасстранса" и других перевозчиков.

Начало конца эпохи маршруток