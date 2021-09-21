В Киеве снова начнут штрафовать нарушителей карантина: кого будут наказывать

Как только Киев окажется в желтой зоне карантина, работники Госпродпотребслужбы начнут штрафовать нарушителей за несоблюдение норм безопасности во время карантина. Об этом заявил руководитель службы в столице Олег Рубан.

По словам чиновника, возвращение штрафов почувствуют на себе представители столичных заведений. Граждане при этом останутся безнаказанными, поскольку следить за выполнением ими правил должны полицейские.

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Как утверждает Рубан, штрафы за нарушение норм карантина посетителями и работниками будут начинаться от 34 тысяч гривен.

Большинство вообще забыло о масках



Магазин в ТРЦ "Проспект" в Киеве / Фото 24 канала

Начало процесса наказания работников учреждений, их администрации и владельцев начнется с 23 сентября, когда в столице будут действовать правила "желтой зоны".

Максимальный штраф, который могут наложить на должностных лиц в соответствии с КоАП, – 170 тысяч гривен.



В Киеве абсолютное большинство людей не носит маски / Фото 24 канала

Пока же жители столицы и работники многих магазинов и ресторанов не придерживаются никаких карантинных ограничений. Персонал и посетители в основном носят маски на подбородке или вообще их не имеют.

По информации 24 канала, охранники и администрация заведений при этом обычно не делают замечания нарушителям.