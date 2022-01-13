В Киеве снова заминировали торговые центры и школы

Массовые сообщения об угрозе взрыва в ТРЦ и учебных заведениях не обошли Киев и 13 января. Кинологам и взрывотехникам пришлось проверять многие объекты.

Как сообщили в полиции Киева в комментарии 24 каналу, по состоянию на 19:50 специалисты еще не закончили осматривать все помещения, о которых рассказали анонимы. Известно, что в одной из школ ничего опасного не нашли.

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В целом сообщений о вероятных взрывах в школах и местах массового скопления людей было несколько.

Проверяют также и ТРЦ

Информация об очередных заминированиях в столице поступила правоохранителям утром 13 января.

Следователи, спасатели, медики скорой, а также взрывотехники с кинологами отправились в государственную художественную среднюю школу имени Шевченко.

Из помещения эвакуировали 480 человек, но после проверки в помещении ничего опасного не нашли.

Позже правоохранители получили еще одно сообщение о заминировании нескольких торговых центров и учебных заведений.

Если все проверки закончатся ничем, следователям придется открыть очередное уголовное производство по статье о телефонном терроризме. Если злоумышленников поймают, им грозит до 6 лет заключения.

Волна минирования прокатилась по всей Украине

Днем 13 января анонимные сообщения о взрывчатке получили во многих городах Украины. Так, в Кривом Роге неизвестные "заминировали" три торговых центра. Аналогичную информацию полицейские получили в Херсоне, Полтаве и Черкассах.