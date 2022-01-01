Шествие началось в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. После этого люди двинулись к Майдану Независимости.

Важно Львовяне почтили память Бандеры в его день рождения: фото с места события

Участники акции несли в руках зажженные факелы, красно-черные флаги и флаги Украины, а также выкрикивали националистические лозунги.

Факельное шествие к 113-летию Степана Бандеры / Фото Валентины Полищук (24 канал)

За правопорядком в столице следили полицейские, а также пожарные. Факельное шествие прошло спокойно и без инцидентов. Добавим, что подобные акции 1 января проходят по всей Украине.

Что известно о Степане Бандере

1 января 2022 года проходит 113-я годовщина со дня рождения украинского политического деятеля, теоретика и идеолога украинского национального движения ХХ века, главы Провода ОУН(б) Степана Бандеры.

Он вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.

Он погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера в Мюнхене. Националистические организации традиционно 1 января проводят факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Бандеры.