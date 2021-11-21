В Киеве состоялось памятное шествие ко Дню Достоинства и Свободы: щемящие фото
Источник:24 канал
Украинцы 21 ноября отметили 8-ю годовщину Революции Достоинства. На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве собрались тысячи горожан, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу независимость.
Как проходило шествие в День Свободы и Достоинства
Около 17:30 участники шествия собрались в центре столицы. Киевляне приходили покрытые поверх одежды украинским флагом.
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Шествие стартовало от аллеи до Экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ. Во главе колонны развернули баннер "Помним! Небесная Сотня. Герои не умирают". В руках киевляне держали флаги с надписью "Революция Достоинства".
Впереди колонны киевляне несли большой баннер / Фото Валентины Полищук
Шествие стартовало с аллеи Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук
Жители столицы вышли с плакатами / Фото Валентины Полищук
В храме состоялась панихида по погибшим участникам Революции Достоинства и всем отдавшим свою жизнь за Украину. После этого киевляне зажгли лампадки и возложили цветы к портретам Героев Небесной Сотни.
Кроме того, в центре столицы был показан фильм с архивными кадрами Революции.
В Киеве прошла панихида по погибшим участникам Революции Достоинства / Фото Валентины Полищук
Киевляне вспомнили Небесную Сотню в молитве / Фото Валентины Полищук
К портретам героев возложили цветы и лампадки / Фото Валентины Полищук
Киевляне выкрикивали патриотические лозунги / Фото Валентины Полищук
В Киеве состоялось памятное шествие по случаю годовщины Революции Достоинства / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Впоследствии демонстранты направились к Офису Президента. Однако между частью активистов и правоохранителями возникли недоразумения из-за осмотра запрещенных предметов. Тех, кто отказался пройти проверку, в здание не пустили. Из-за этого произошла толкотня, пишет Интерфакс.
Как украинцы отметили годовщину Революции Достоинства
- С самого утра президент Владимир Зеленский положил лампадку на памятный крест на аллее Героев Небесной Сотни. Чиновники почтили память погибших минутой молчания. После этого состоялся молебен.
- В разных городах Украины состоялись торжества по случаю Дня Достоинства и Свободы. Так, во Львове погибших почтили на Лычаковском кладбище. После того в центре города состоялось шествие. Активисты также установили "майдановскую" елку с требованиями к власти.
- В Полтаве люди могли присоединиться к плетению маскировочной сетки, которую отправят украинским военным в зону ООС. Кроме того, установили инсталляцию из символов Революции Достоинства – шин, деревянных поддонов и бочки.
- В Харькове имитировали палатку с Майдана. Около нее активисты установили две бочки, на которых написали "птн пнх". Люди делились воспоминаниями о событиях 8-летней давности и упоминали о погибших.