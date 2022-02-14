В Киеве создали план эвакуации в случае наступления России

План эвакуации в черте города предусматривает расположение сборных пунктов, транспорта и места для размещения населения. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице не умаляют серьезность вызовов, но действуют решительно и спокойно.

Мэр на онлайн-брифинге 14 февраля отметил, что сейчас вся система жизнеобеспечения Киева работает без сбоев. Кличко подчеркнул, что усилия властей города направили, чтобы предотвратить провокации и выстоять в условиях военного нападения и создали комиссии по вопросам эвакуации населения – на уровне КГГА и в каждом районе.

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"Сегодня главная задача – стабильная работа разветвленной инфраструктуры жизнеобеспечения столицы и подготовка к защите города в случае военного нападения. Подчеркну: в этой ситуации мы действуем по четкому плану", – сказал мэр.

Скоординированно работают силы гражданской защиты Киева. Это – коммунальные аварийно-спасательные службы. Речь идет о 13,5 тысяч человек личного состава и более 780 единиц техники,

– добавил он.

С расположением укрытий для эвакуации в черте города

, размещенной на сайте КГГА.

Где могут спрятаться киевляне

Кличко отметил, что в целом в Фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ. Они есть на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников.

Однако почти 4,5 тысячи сооружений, по словам мэра, имеют двойное пользование, где в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться жители города. Речь идет о подземных паркингах и переходах, заглубленных станциях метро, подвалах и полуподвалах.

"В мирное время сооружения двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению".

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