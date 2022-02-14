Мер на онлайн-брифінгу 14 лютого зазначив, що наразі вся система життєзабезпечення Києва працює без збоїв. Кличко наголосив, що зусилля влади міста спрямували, щоб запобігти провокаціям та вистояти в умовах військового нападу.

До теми Не дамо ворогу жодного шансу, – Садовий оприлюднив план дій на випадок вторгнення Росії

"Сьогодні головне завдання – стабільна робота розгалуженої інфраструктури життєзабезпечення столиці та підготовка до захисту міста у випадку військового нападу. Підкреслю: в цій ситуації ми діємо за чітким планом", – сказав мер.

Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це – комунальні, аварійно-рятувальні служби. Йдеться про 13,5 тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки,

– додав він.

Зверніть увагу! З розташуванням укриттів для евакуації в межах міста можна ознайомитися на карті, розміщеній на сайті КМДА.

Де можуть сховатися кияни

Кличко зазначив, що загалом до Фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ. Вони є на об'єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту працівників.

Однак майже 4,5 тисячі споруд, за словами мера, мають подвійне користування, де в разі надзвичайної ситуації можуть сховатися жителі міста. Мовиться про підземні паркінги та переходи, заглиблені станції метро, підвали та напівпідвали.

"У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися для господарчої діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню".

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.