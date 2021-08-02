В Киеве спортивная мама с коляской каталась на роликах: видео

2 августа 2021 , 20:28
Читати новину українською

Источник:

Телеграм-канал KIEVMAP

В Киеве на Оболонской набережной заметили необычную маму с коляской. Она быстро передвигалась на роликах – ребенка выгуляла и сама развлеклась.

Неординарную маму сняли на видео, а она этого даже и не знает. Кто-то из проезжавшей мимо машины включил камеру и начал снимать.

Полезная статья Как отвлечь ребенка от смартфона или компьютера: действенный метод без слез и истерик

Спортивная мама

На кадрах, которые обнародовали в телеграм-каналах, молодая девушка спортивного телосложения, блондинка, катается на роликах и одновременно выгуливает ребенка в коляске.

Людей удивило такое нетипичное поведение молодой женщины.

На Оболони заметили спортивную маму на роликах и с коляской: видео

Реакция киевлян

В комментариях некоторые восхищаются ее изобретательностью. Впрочем, есть и негативные высказывания. Вот несколько вариантов:

  • "Ого, непривычно такое видеть после мамочек с папиросами и пивком"
  • "Молодец, супер, у такой мамы все под контролем"
  • "Вы бы видели, как она с коляской в поворот входит, страшно бы стало"
  • "Говорят, что в коляске нет ребенка".
Автор: Ярослав Голобородько