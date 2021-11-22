В Киеве сразу в нескольких районах произошел сбой движения транспорта: полный список маршрутов

В Киеве сбился график движения общественного транспорта. Утром 22 ноября проблемы возникли на Троещине, Соломенке, Оболони и в Днепровском районе.

Коммунальщики предупредили, что сбой случился на пяти маршрутах. Это было связано как с техническими причинами, так и с дорожно-транспортными происшествиями.

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Трамваи №5, 28

Некоторое время задерживалось движение трамваев № 5, 28 по улице Закревского/ бульвару Высоцкого в направлении улицы Милославской. Коррективы в график внесли технические причины, однако на место оперативно отправили ответственную службу предприятия. В 8:20 движение возобновили, однако оно отклонилось от графика.

Троллейбус № 3

От Соломенской площади в направлении Железнодорожного массива из-за аварии задерживались троллейбусы маршрута №3. На место аварии вызвали полицию, а движение троллейбусов организовали до Севастопольской площади. В 9:36 его восстановили по обычной схеме, но отклонение графика осталось.

Автобус № 33т

Из-за столкновения автомобилей задержалось и движение автобусов №33т от улицы Алма-Атинской в направлении ДВРЗ. На место также прибыли патрульные полицейские.

Автобус №114

Из-за пробки сбился график движения автобусов №114 на проспекте Степана Бандеры/ проспекте Героев Сталинграда. Туда вызвали наряд полиции и ввели оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Текст публикации "Зміни руху | Київпастранс":

Задерживается движение трамваев №5, 28 (восстановлено).

Задерживается движение трамваев №5, 28 по улице Закревского/ бульвара Высоцкого в направлении улицы Милославская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия. Движение восстановлено в 8:20, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение троллейбусов №3 (восстановлено).

Задерживается движение троллейбусов №3 по Соломенской площади в направлении Железнодорожного массива по причине дорожно-транспортного происшествия. На место вызвана полиция. Движение троллейбусов организовано до Севастопольской площади. Движение восстановлено в 9:36, курсирование с отклонением от графика. Движение восстановлено по собственной схеме.

Задерживается движение автобусов № 33т.

Задерживается движение автобусов № 33т по Алма-Атинской в направлении ДВРЗ по причине дорожно-транспортного происшествия. На место вызвана полиция.

Задерживается движение автобусов № 114.

Задерживается движение автобусов № 114 на проспекте Степана Бандеры/ проспекте Героев Сталинграда по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция. Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).