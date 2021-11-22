Комунальники попередили, що збій трапився на п'ятьох маршрутах. Це було пов'язано як із технічними причинами, так і з дорожньо-транспортними пригодами.

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Трамваї №5, 28

Певний час затримувався рух трамваїв № 5, 28 по вулиці Закревського/ бульвару Висоцького в напрямку вулиці Милославської. Корективи у графік внесли технічні причини, однак на місце оперативно відрядили відповідальну службу підприємства. О 8:20 рух відновили, втім він відхилився від графіку.

Тролейбус № 3

Від Солом'янської площі в напрямку Залізничного масиву через аварію затримувалися тролейбуси маршруту №3. На місце автотрощі викликали поліцію, а рух тролейбусів організували до Севастопольської площі. О 9:36 його відновили за звичайною схемою, але відхилення графіку лишилося.

Автобус №33т

Через зіткнення автівок затримався і рух автобусів №33т від вулиці Алма-Атинської в напрямку ДВРЗ. На місце також прибули патрульні поліцейські.

Автобус №114

Через затор збився графік руху автобусів №114 на проспекті Степана Бандери/ проспекті Героїв Сталінграда. Туди викликали наряд поліції та ввели оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Текст публікації "Зміни руху | Київпастранс":

Затримується рух трамваїв №5, 28 (відновлено).

Затримується рух трамваїв №5, 28 по вулиці Закревського/ бульвару Висоцького в напрямку вулиці Милославська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 8:20, курсування з відхиленням від графіку.

Затримується рух тролейбусів №3 (відновлено).

Затримується рух тролейбусів №3 по Солом'янській площі в напрямку Залізничного масиву з причини дорожньо-транспортної пригоди. На місце викликано поліцію. Рух тролейбусів організовано до Севастопольської площі. Рух відновлено о 9:36, курсування з відхиленням від графіку. Рух відновлено за власною схемою.

Затримується рух автобусів № 33т.

Затримується рух автобусів № 33т по Алма-Атинській в напрямку ДВРЗ з причини дорожньо-транспортної пригоди. На місце викликано поліцію.

Затримується рух автобусів № 114.

Затримується рух автобусів № 114 на проспекті Степана Бандери/ проспекті Героїв Сталінграда з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію. Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).