В Киеве стремительно растет количество больных COVID-19

За сутки, 10 ноября, в Киеве официально зафиксировали 2002 новых случая заболевания COVID-19. Согласно статистике, количество активных случаев коронавирусной болезни увеличивается с каждым днем.

В больницах Киева от COVID-19 умер 51 пациент. В целом с начала пандемии болезнь унесла жизни 6 728 человек, и эта цифра увеличивается с каждым днем.

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Коронавирусной болезнью в столице за все время заболели 274 770 жителей.

Более 3 тысяч положительных тестов

Согласно статистике Центра общественного здоровья, в лабораториях Киева 10 ноября сделали 3 123 положительных ПЦР-теста. Это свидетельствует об увеличении случаев инфицирования фактически каждый день.

В Минздраве отмечают, что количество активных больных COVID-19 в Киеве – 30 454. На 100 тысяч жителей приходится 1 027 инфицированных.

Выздоровели от болезни за 10 ноября 1 437 больных. В общем коронавирусную болезнь преодолели 237 588 жителей столицы.

Мест в больницах становится все меньше

Поскольку штамм Дельта распространяется среди населения с бешеной скоростью, а течение болезни является более тяжелым, медицинские учреждения столицы продолжают загружаться пациентами с COVID-19. Некоторые больницы заполнены на 100%. Другие – немножко меньше, но общая статистика держится на уровне 70% за счет заведений, которые еще не начали принимать инфицированных.