У лікарнях Києва від COVID-19 помер 51 пацієнт. Загалом з початку пандемії хвороба забрала життя 6 728 осіб, і ця цифра збільшується з кожним днем.

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На коронавірусну хворобу у столиці за увесь час захворіли 274 770 мешканців.

Понад 3 тисячі позитивних тестів

Згідно зі статистикою Центру громадського здоров'я, у лабораторіях Києва 10 листопада зробили 3 123 позитивних ПЛР-теста. Це свідчить про збільшення випадків інфікування фактично кожного дня.

У МОЗ зазначають, що кількість активних хворих на COVID-19 у Києві – 30 454. На 100 тисяч мешканців припадає 1027 інфікованих.

Одужали від хвороби за 10 листопада 1437 хворих. Загалом коронавірусну хворобу подолали 237 588 жителів столиці.

Місць у лікарнях стає все менше

Оскільки штам Дельта розповсюджується серед населення з шаленою швидкістю, а перебіг хвороби є більш важким, медичні заклади столиці продовжують завантажуватись пацієнтами з COVID-19. Деякі лікарні заповнені на 100%. Інші – трошки менше, але загальна статистика тримається на рівні 70% за рахунок закладів, які ще не почали приймати інфікованих.