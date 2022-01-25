В Киеве таксист Bolt избил пассажира за просьбу включить радио
Источник:инстаграм Robe_mood
Вопиющий случай произошел на Тарасской улице в Киеве, куда темнокожий пассажир вызвал такси Bolt. К нему приехал водитель по имени Ахмет, с которым и произошел конфликт.
О нападении водителя службы такси рассказал сам пострадавший, который в соцсети называет себя диджей Роб. Мужчина, судя по всему, работает стилистом и моделью, а также ведет музыкальную деятельность.
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По словам клиента компании Bolt, инцидент произошел в ночь на 25 января.
Избил до потери сознания
Мужчину избил водитель Bolt / Фото из инстаграма Robe_mood
- После начала поездки мужчина попросил таксиста включить Радио "Майами", на что получил отрицательный ответ.
- Вопрос, что водитель может включить, разозлил таксиста, после чего он отменил поездку и высадил пассажира.
- Уже вне машины водитель якобы ударил мужчину по голове, от чего тот потерял сознание.
- Когда Роб пришел в себя, машины такси уже не было на месте происшествия.
Последствия нападения таксиста на пассажира / Фото из инстаграма Robe_mood
Неизвестно, обратился ли мужчина в полицию по поводу инцидента, однако он написал в службу поддержки компании Bolt. Сначала ответа потерпевший не получил, но впоследствии получил сообщение о том, что водителя уволили.
В Bolt предлагают страховку и готовы передать информацию полиции
В комментарии 24 каналу в компании Bolt отметили, что обеспокоены недопустимыми действиями водителя и подчеркнули, что безопасность пассажиров для них является приоритетом.
Мы сразу заблокировали аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt. Мы выясняем все детали инцидента и готовы сотрудничать с полицией и предоставить ей всю необходимую информацию,
– рассказали в службе.
Также в компании говорят, что сотрудничают со страховой UNIQA, поэтому служба поддержки связалась с потерпевшим и предоставила подробную информацию о том, как получить страховое возмещение.