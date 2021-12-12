В Киеве тестировали освещение главной елки Украины: волшебные фото

На Софийской площади в Киеве украшают главную елку страны. Рабочие 11 декабря уже повесили гирлянды и протестировали освещение новогодней красавицы.

Елку еще не украсили игрушками. Это дело перенесли на понедельник из-за плохой погоды – был ливень.

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Рабочие рассказали, что работать под дождем тяжело. Они спускались, чтобы переодеться и согреться.

Также иллюминация появилась на входе в новогодний городок со стороны улицы Владимирской.

Главная елка страны / Фото "Сегодня":

Когда откроют главную елку

Торжественное открытие новогодней елки должно состояться в 17:00 19 декабря. Украшать ее будут 20 тысячами елочных игрушек золотого и красного цветов. Кстати, в этом году выбрали особую верхушку для дерева – земной шар, над которым и будет сиять звезда.

Какой будет елка в следующем году

Директор компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий уже разработал проект главной елки 2024 года. По его словам, тематика дерева будет "Белый квадрат".

Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Черный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади,

– рассказал Добруцкий.

Он добавил, что в 2023 году елку украсят яркими цветами, один из которых – фиолетовый. Однако тематику пока держит в тайне.

Какой будет главная елка страны на Новый год 2022 – смотрите видео: